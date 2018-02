L'un per l'altro, i sabato della beneficienza

L'associazione bientinese ha organizzato diversi appuntamenti per raccogliere cibo per i più bisognosi. Il dettaglio delle iniziative

BIENTINA — Le raccolte di beneficienza si tengono sabato 3, 10, 17 e 24 febbraio e sabato 3, 10, 17, 24 e 31 marzo, dalle 11 alle 12,30, al servizio di via Vittorio Veneto numero 27, a Bientina.

La raccolta di beneficenza, come sempre, è finalizzata ad aiutare i più bisognosi.

"Febbraio e marzo saranno mesi all’insegna della solidarietà – ha detto il sindaco, Dario Carmassi – Per la prima volta nella vita del progetto Luperlaltro apriremo per ben due mesi la raccolta straordinaria: chiunque potrà andare tutti i sabato mattina alla sede dell’associazione, in via Vittorio Veneto 27, e lasciare agli operatori pasta, scatolette, olio, caffè, zucchero e così via. In questo modo le scorte si amplieranno e si salderà ulteriormente la coscienza collettiva dei nostri concittadini con il progetto dei pacchi alimentari coordinato da Comune e parrocchia".

"L'iniziativa è davvero un'ottima opportunità per raccogliere prodotti alimentari utili ad aiutare chi è più in difficoltà economiche – ha aggiunto la vicesindaca e assessora alle politiche sociali, Barbara Frosini – Il problema di fare la spesa sembrerebbe non appartenere più alla nostra epoca e al nostro paese ma non è così.Purtroppo, in alcune situazioni, predisporre il pranzo e la cena non è affatto una cosa banale né scontata".