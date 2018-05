Muore a 50 anni nota fisioterapista

Profondo dolore per la scomparsa di Francesca Mengali a Pisa, dove viveva e lavorava per l'azienda Usl Toscana Nord Ovest, dopo l'impiego a Pontedera

PISA — La notizia della prematura morte di Francesca Mengali, 50 anni pisana, fisioterapista che ha lavorato per molti anni a Pontedera per poi trasferirsi a Pisa al poliambulatorio di via Garibaldi, si è presto diffusa, suscitando profondo cordoglio.

"Il direttore del dipartimento, tutti gli operatori, la responsabile dei tecnici della riabilitazione e i colleghi tutti - hanno comunicato dall'azienda Usl Toscana Nord Ovest - , esprimono profondo cordoglio per la scomparsa prematura, a soli 50 anni, di Francesca Mengali, fisioterapista di Pisa che ha lavorato per molti anni a Pontedera per poi trasferirsi a Pisa al poliambulatorio di via Garibaldi. La direzione e tutti gli operatori porgono le più sentite condoglianze alla famiglia".

"Francesca - hanno aggiunto -, oltre ad essere un’ottima professionista, era dotata di umanità, dignità e dedizione al lavoro. I colleghi lo ricordano come un’amica cui poter contare in qualunque momento, sempre pronta ad aiutare tutti. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella struttura di riabilitazione".