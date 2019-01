Meno uno al maxi intervento

Per consentire lo svolgimento di cinque distinti lavori in contemporanea, rubinetti a secco dalle ore 8.30 alle 19 a Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI — Con l’obiettivo del corretto mantenimento dell’acquedotto cittadino, Acque SpA si prepara ad una maxi operazione sulla rete di distribuzione nel Comune di Casciana terme Lari, prevista per la giornata di martedì 29 gennaio.

Per permettere lo svolgimento di 5 distinti interventi svolti in contemporanea, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica per circa 10 ore.

Sarà comunque possibile far fronte all’inevitabile sospensione con piccoli accorgimenti e con gli 8 punti di approvvigionamento sostitutivo predisposti dal gestore idrico. Saranno circa 50, tra tecnici e addetti, le persone impegnate nei cantieri, con l’obiettivo di concentrare nel medesimo arco di tempo tutti i lavori e i conseguenti disagi.

Martedì, dalle ore 8.30 alle 19, sarà sospesa l’erogazione idrica a Boschi di Lari, Cevoli, La Capannina, Lari-capoluogo, Lavaiano, Orceto, Perignano, Quattro Strade, Ripoli, San Ruffino e Usigliano.

Durante i lavori saranno resi disponibili dei punti di rifornimento sostitutivi così dislocati sul territorio:

Lari-capoluogo: piazza XX Settembre

Cevoli: area parcheggio via Cavallini

La Capannina: area parcheggio centro commerciale via del Commercio

Perignano: piazza Vittorio Veneto

Boschi di Lari: area parcheggio chiesa via del Masso

Le Casine: largo De Andrè

Lavaiano: area parcheggio tra le vie della Repubblica e Puccini

San Ruffino: piazza della Chiesa