Cerbaie e Bientina, un territorio da scoprire

Promozione unificata per un ampio territorio fra le province di Pisa e Lucca, caratterizzato da aree naturalistiche protette

BIENTINA — È stata presentata questa mattina la brochure che riporta il programma, promosso dalla Regione Toscana (Settore Tutela della Natura e del Mare), delle attività di Comuni di Pisa e Lucca per la valorizzazione delle aree protette comprese nei territori delle Cerbaie e di Bientina. Nel programma sono presentate visite escursioni ed eventi con esperti di natura ambientale che avranno luogo da marzo ad ottobre 2018.



Tutte le attività sono state redatte in collaborazione con le associazioni ambientali, che si occupano di gestione, cura e tutela del territorio insieme alle amministrazioni, come Wwf, Legambiente, Consorzio forestale delle Cerbaie, Natura di Mezzo e il nucleo dei Carabinieri Biodiversità di Lucca.

"Siamo riusciti ad attivare, grazie alla sinergia comune, diverse attività ambientali che hanno come unico scopo quello di creare momenti di stupore e meraviglia nei confronti della natura e delle bellezze del territorio toscano – ha spiegato l’assessore all’ambiente del Comune di Bientina, Desiré Niccoli -. In questo modo, oltre ad un’operazione di sensibilizzazione ecologica, incentiviamo sempre di più il percorso di valorizzazione turistica".

"Lo sforzo di tutti gli enti - ha sottolineato il sindaco di Bientina, Dario Carmassi - è volto a raggiungere un obiettivo comune: far uscire iniziative del genere dai circuiti degli appassionati e arrivare fino ai cittadini. L'acqua da sempre ha unito, e i nostri sono territori ricchi di acqua. Per questo dobbiamo continuare a costruire insieme percorsi sul territorio per valorizzare l'ambiente che ci circonda. È un modo non solo per fare economia ma anche per preservare l’ambiente, stimolare percorsi turistici e educare i più giovani".

Oltre a sindaco e assessora erano presenti Guido Iacono e Paola Ramacciotti, funzionari tecnici professionali del settore "Tutela della natura e del mare" della Regione Toscana, l’assessore all'ambiente del Comune di Castelfranco di Sotto Federico Grossi, il vicesindaco e assessore all'ambiente del Comune di Altopascio Daniel Toci, l’assessore all'ambiente del Comune di Capannori Matteo Francesconi, l’assessore all’ambiente di Santa Croce sull’Arno Marco Baldacci, il tenente colonello Cecilia Tucci e Vania Cima, entrambe del reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca.

Questi gli eventi in programma a breve.

Lunedì 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione all’autismo “Pasquetta sulle sponde del Sibolla” dalle ore 10 alle 12 ci sarà la pulizia della riserva mentre dalle 14 alle 17 ci saranno visite guidate aperte a persone diversamente abili. Sarà attivo un punto ristoro.

Sabato 14 Aprile, dalle ore 10 alle 16,30, ci sarà la Festa dei Camminanti “A spasso tra la storia dei corsi d’acqua”. Una camminata dal frantoio Grifone, in piazza Domenico Cavalca a Vicopisano che porterà fino a Bientina sulletracce dei corsi d’acqua che hanno interessato il territorio, ossia l’Arno e la Serezza, emissario dell’ex lago.

Domenica 15 Aprile, dalle ore 9 alle 16, avrà luogo “Il cuore selvaggio delle Cerbaie”, un’escursione dalla Riserva naturale di Montefalcone alle torbiere glaciali nel Padule di Bientina. L’evento prevede il pranzo selvatico nella Riserva (località Castelfranco di Sotto).