Indagine multiscopo, si cercano rilevatori

Pubblicato un avviso pubblico per selezionare due persone che effettuino le interviste alle famiglie del territorio. I requisiti per fare domanda

SANTA MARIA A MONTE — Il Comune è in cerca, attraverso apposita selezione, di due rilevatori per effettuare l'indagine multiscopo sulle famiglie aspetti della vita quotidiana 2018.

"L’individuazione dei rilevatori - si legge nella nota dal municipio - sarà effettuata, nel rispetto della normativa vigente, tra persone che offrano il massimo affidamento sia in ordine alla loro preparazione professionale, sia alla loro capacità di instaurare con le famiglie campione rapporti di fiducia che garantiscano la collaborazione degli intervistati. Inoltre, sarà tenuto conto della disponibilità a collaborare e della serietà dimostrata nelle eventuali occasioni precedenti di lavoro per lo svolgimento di indagini ISTAT".

Per l’attività di intervista è previsto un compenso di: 40 euro per ogni famiglia assegnata, intervistata e monitorata; 3 euro contributo per ogni famiglia assegnata ma non intervistata; 18,08 euro giornalieri a ciascun rilevatore partecipante alle riunioni di istruzioni per l’esecuzione dell’indagine.

Le famiglie da intervistare sono 25 in totale e, per partecipare alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti:

Requisiti minimi

1. Età non inferiore a 18 anni

2. Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato

3. Disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare

4. Godimento dei diritti politici (se si tratta di stranieri, godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di provenienza)

5. Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso

6. Conoscenza parlata e scritta della lingua italiana

Requisiti preferenziali

1. Precedenti esperienze lavorative nell'effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a faccia

2. Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di assistenza e di servizio

3. Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche

4. Capacità comunicative

5. Assunzione e mantenimento dell'impegno

6. Disponibilità alla collaborazione

7. Persona in stato di disoccupazione (a parità di esito rispetto ai precedenti requisiti sarà data preferenza allo stato di disoccupazione)

I candidati dovranno presentare domanda tramite apposito stampato allegato presente sul sito del Comune. Le domande dovranno pervenire entro le 12 del 16 marzo 2018 con una delle seguenti modalità: presentazione diretta all’ufficio protocollo presso la sede comunale piazza della Vittoria S. Maria a Monte; b. tramite fax al n. 0587/705117; PEC all’indirizzo comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it