Tre imprenditori locali in Fiepet Toscana

Importante riconoscimento a livello toscano per tre commercianti di Confesercenti Toscana Nord area Valdera e Valdicecina

FIRENZE — Entrano nella presidenza regionale di Fiepet, il sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti, Luca Sardelli, Jonni Guarguaglini e Stefano Campazzi.

Sardelli, presidente Confesercenti Valdera, è titolare del Pub L’Orologio a Pontedera. Guarguaglini, presidente imprenditoria giovanile di Confesercenti Toscana Nord, è titolare a Volterra di Volaterra e Fornelli Osteria con vista. Infine Campazzi è il coordinatore del Pisa Quality Restaurant che riunisce le eccellenze della ristorazione provinciale.

"L’elezione - hanno spiegato da Confesercenti - è avvenuta nel corso dell’assemblea regionale che ha designato come presidente Fiepet Toscana Franco Brogi di Firenze. Sardelli, Guarguaglini e Campazzi si metteranno subito a lavoro in vista dei prossimi impegni del sindacato: una revisione della Siae e Scf, una legge regionale che regoli le sagre e una battaglia per normare il fenomeno home-restaurant".