​Liberi e Uguali si presenta a Peccioli

Il nuovo partito organizza per martedì 16 gennaio un dibattito sulla scuola. Presente Pratelli di Si, Baldacci di Mdp, Cavallini referente LeU

PECCIOLI — Il ruolo dell'istruzione pubblica nella proposta politica di Liberi e Uguali con Pietro Grasso. La lista con cui la sinistra si candida alle elezioni del 4 marzo in alternativa alle destre, al PD e ai 5 Stelle, si presenta parlando di scuola nel borgo pecciolese.

Il dibattito, in cui verrà presentato il programma del nuovo partito, si terrà martedì 16 gennaio alle 21 al centro polivalente di Peccioli, in via del Carmine.

Prenderanno la parola Claudia Pratelli della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, toscana, già sindacalista della FLC CGIL, e Massimo Baldacci, insegnante di scuola superiore ed esponente provinciale di Articolo Uno – MDP. L'iniziativa è organizzata dal comitato elettorale di Liberi e Uguali per la Valdera, che a Peccioli annovera la presenza di un esponente istituzionale come Franco Cavallini, consigliere comunale e dell'Unione Parco Alta Valdera.