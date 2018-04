"Salvate il museo contadino"

Il consigliere regionale della Lega Roberto Salvini si è rivolto alle istituzioni: "Mi attiverò perché si interessi anche la Regione Toscana"

PALAIA — “Ho sempre pensato che le tradizioni debbano essere preservate e valorizzate. Mi auguro, dunque, che il museo di San Gervasio a Palaia non si volatilizzi e che le istituzioni locali che, ad oggi, parrebbero sorde ad ogni accorato appello d’aiuto, tornino sui loro passi, supportando chi gestisce le centinaia di pezzi provenienti dal mondo agricolo, un contesto molto importante nella storia della Toscana in generale e della Valdera in particolare". Così si è espresso il consigliere regionale della Lega Roberto Salvini in merito alla situazione del museo contadino.

"Penso - ha ammesso il consigliere - che anche la Regione Toscana debba interessarsi della questione e mi attiverò, quindi, immediatamente in tal senso".

E conclude: "Vediamo, dunque, se il patrimonio fatto di pregevoli pezzi di storia legati all’agricoltura, raccolto con passione, negli anni, dalla famiglia Menichetti riuscirà a non andare disperso, puntando poi, successivamente, ad una maggiore promozione e valorizzazione, pure a livello turistico, dello stesso museo".