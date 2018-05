I premi di Bibliolandia

Nella sede dell'Incubatore d'impresa l'evento conclusivo della Promozione della Lettura 2017/2018 promossa dalla Rete bibliotecaria provinciale

PECCIOLI — Sabato 19 maggio dalle 15,30 nella sede dell'Incubatore d'impresa a Peccioli si tiene l'evento conclusivo della Promozione della Lettura 2017/2018 promossa dalla Rete bibliotecaria provinciale Bibliolandia.

Dopo l'intervento del sindaco di Peccioli Renzo Macelloni e dell'onorevole Lucia Ciampi, per l'Unione Valdera, si alterneranno sul palco per ritirare gli ambiti premi le classi scolastiche della provincia di Pisa vincitrici della gara di lettura “Bibliogioco” e gli alunni che hanno primeggiato nel concorso “I Copertinanti”, che prevede la realizzazione di una nuova copertina di un libro letto. I premi consistono in buoni per acquisto libri nelle librerie del territorio.

Il pomeriggio prevede anche la premiazioni dei piccoli lettori forti delle biblioteche dell'Alta Valdera e gli interventi di alcuni attori del progetto di Promozione della Lettura di Bibliolandia: Manola Franceschini, responsabile della Biblioteca Ragazzi di Pontedera, Silvano Granchi, protagonista del progetto “Migrazioni e accoglienza”, Valentina Filidei, che illustrerà il progetto “Autori in classe via Skype”.

Nel corso dell'evento saranno presentati anche alcuni trailer di libri curati da giovani lettori.

Inoltre sarà allestito un mercatino di libri per l'estate a cura della Cartolibreria Scripta Manent (La Rosa – Terricciola). A conclusione, sarà offerta la merenda a tutti i partecipanti! La manifestazione è aperta al pubblico.

Per informazioni: bibliolandia.comperio.it – bibliolandia@unione.valdera.pi.it – 0587299527

In riferimento ai diversi progetti di promozione della lettura, sostenuti dai finanziamenti della Regione Toscana e organizzati da Bibliolandia, va detto che nell'anno scolastico 2017-2018 sono state coinvolte circa 400 classi (tra primaria e secondaria inferiore) di tutta la provincia di Pisa, il che significa che ha partecipato ai principali progetti della Rete un insieme di circa 10.000 ragazzi. Quest'anno inoltre c'è stato anche un interessante coinvolgimento delle classi della scuole Secondarie Superiori di Pisa, Pontedera, Cascina e San Miniato con circa 15 classi partecipanti per un insieme di 400 studenti.