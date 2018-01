Il Pd conferma Fedeli e lancia Lucia Ciampi

Dopo la rinuncia di Gina Giani, come candidata nel collegio uninominale per la Camera è stata scelta la sindaca di Calcinaia. La ministra al Senato

PISA — Dopo una notte e un giorno di colpi di scena, annunci e rinunce, sono state ufficializzate le candidature Pd in Toscana.

Scartato nel primo pomeriggio il nome dell’amministratore delegato di Toscana Aeroporti Gina Giani, ha invece retto quello del ministro dell'istruzione uscente Valeria Fedeli, candidata al collegio senatoriale di Pisa.

Invece, per il collegio uninominale della Camera dei Deputati, quella che per qualche ora è stata un’ipotesi pare poi essersi concretizzata in serata: dovrebbe essere la sindaca di Calcinaia Lucia Ciampi la candidata Pd per la zona pisana che contenderà i voti a sinistra a Nicola Fratoianni.

Dopo il passo indietro della manager Giani, nel pomeriggio era echeggiato anche il nome di un’altra sindaca, quella di Santa Luce Giamila Carli, poi sfumato.

Tra le sorprese in questo risiko politico firmato Pd, è da sottolineare anche l'esclusione dalle poltrone a Roma del pisano Federico Gelli, deputato uscente, che nei giorni scorsi si è pure chiamato fuori dalla corsa per la candidatura a sindaco di Pisa per tornare a svolgere la sua occupazione di dirigente medico.