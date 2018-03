"Il superboss della mafia tra Pisa e la Versilia"

Matteo Messina Denaro, secondo il racconto di un testimone ripreso dal settimanale L'Espresso, sarebbe stato anche a Pisa e in Versilia

PISA — Secondo una inchiesta giornalistica del settimanale L'Espresso le tracce di Matteo Messina Denaro, il superboss della mafia, latitante da 25 anni, porterebbero anche a Pisa e provincia e in Versilia.

Sempre secondo la ricostruzione, basata sul racconto di un supertestimone, un 45enne con "Alcune disavventure giudiziarie", il capomafia avrebbe soggiornato più volte a Pisa e in un albergo di lusso in provincia, mangiato e frequentato un bar, addirittura si sarebbe curato in una clinica.

Messina Denaro, praticamente irriconoscibile per le operazioni di chirurgia plastica alle quali si sarebbe sottoposto, avrebbe - sempre secondo l'inchiesta dell'Espresso - spostato alcuni suoi interessi in Toscana, frequentando anche Forte dei Marmi e, in un bungalow del carnevale di Viareggio, sarebbe stata consegnata una valigetta piena di soldi per lui, poi recapitata in Sicilia proprio dal supertestimone citato dalla ricostruzione giornalistica.