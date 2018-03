"Primavera d'impresa" per far crescere le aziende

L'iniziativa promossa nel settembre 2017 è oggi patrimonio comune di enti, sponsor e media partner. L'elenco dei partecipanti, il 21 la premiazione

PISA — La giornata conclusiva con relativa premiazione si terrà mercoledi 21 marzo a Villa Crastan a Pontedera. Dopo l'incontro con le imprese un dibattito moderato dal giornalista Luca Telese. Questo il programma in dettaglio:

Ore 9.30 – Accredito dei partecipanti

Ore 10 – 13 – “Comunicare l’innovazione. Il ruolo del giornalismo per la valorizzazione del territorio”, a cura dell’Ordine dei giornalisti della Toscana

Ore 11 – 13 – Incontri tra imprese: conoscere e valutare nuove potenzialità di sviluppo condiviso

Ore 14.30 – Ripresa lavori

Ore 15 – 16.30 – “ Crescere insieme: pareri costruttivi per lo sviluppo territoriale.” Confronto aperto moderato da Luca Telese. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, dei media, delle associazioni di categoria e le aziende partecipanti

Crescere insieme: pareri costruttivi per lo sviluppo territoriale.” Confronto aperto moderato da Luca Telese. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, dei media, delle associazioni di categoria e le aziende partecipanti Ore 17 – Premiazione e chiusura dei lavori

Con “Primavera d’Impresa” si è voluto stimolare la creatività delle società e delle persone, attraverso l’assegnazione di un premio dedicato alle aziende. Proprio la creatività può ridare - a giudizio di Crisis che organizza - vivacità e dinamismo al tessuto produttivo e far nascere nuove opportunità di sviluppo, restituendo fiducia all’intero contesto sociale e territoriale.

“Primavera d’Impresa”, con l'edizione 2018 fa da prova generale per promotori, sponsor e associazioni di categoria, è già progettata per avere cadenza annuale e divenire un appuntamento dedicato alle micro, piccole e medie imprese, che siano riuscite, introducendo modifiche significative nel proprio sistema produttivo, a raggiungere una maggiore competitività.

“Primavera d’Impresa” offre a tutte le aziende aderenti, così come a sponsor e partner, l’opportunità di costruire nuovi network, conoscere imprese diverse, ma simili per attitudine al cambiamento ed accedere, come insieme, ad un articolato e annuale programma di comunicazione.

“Primavera d’Impresa” è patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pisa, dalla maggioranza dei Comuni dell’Area Pisana, dagli atenei di Pisa e Firenze, dalla Scuola Sant’Anna e dal CNR, dal Polo Tecnologico di Navacchio, oltreché dalla Camera di Commercio e dalla Legacoop e dalla maggioranza delle associazioni di categoria.

Queste le aziende e gli sponsor partecipanti alla edizione 2018

Partecipanti

Comunicazione e advertising, Firenze

Orange energy communication - Orange Energy Communication è un'agenzia di comunicazione integrata con sedi a Sesto San Giovanni (MI) e San Miniato (PI). La sua filosofia aziendale si fonda sul concetto di identità, di coerenza comunicativa, di immagine coordinata. Focalizza la propria attività sul Marketing, in particolare su: ricerche di mercato, strategie, web, pubblicità, realizzazione siti Internet, ufficio stampa, supporto alla vendita, supporto per fiere ed eventi. https://www.orangenergy.com/

ICT – Turismo, Pisa

WebMapp - La pisana WebMapp di Alessio Piccioli e Marco Barbieri, è un’azienda innovativa pluripremiata; si dedica alla creazione di mappe escursionistiche digitali da fonti open source, per dare strumenti di marketing territoriale pensati per il turismo slow e l’outdoor, profilati secondo i bisogni dell’utente. Con Webmapp si possono creare mappe ricche di contenuti, studiate per descrivere al meglio i diversi luoghi, per valorizzarne le particolarità naturalistiche, paesaggistiche e architettoniche. Un’idea di approfondimento, oltre gli itinerari più battuti, ha ispirato i fondatori, che desiderano far emergere particolarità e tipicità. http://webmapp.it/

Produzione settore costruzioni e architetture, Cascina

Scal - SCAL nasce da un’idea di quattro imprenditori con una ventennale esperienza nel settore edile. L’idea è quella di realizzare costruzioni che migliorino gli standard abitativi, rispettando l’ambiente e riducendo i tempi di realizzazione. Combinando l’esperienza, la tecnologia e la passione per la progettazione, SCAL offre il più evoluto sistema costruttivo per dare forma ad ogni idea architettonica. Grazie all’esperienza ed alle sue tecniche costruttive avanzate SCAL può gestire tutte le fasi della realizzazione di un edificio, dalla progettazione alla definizione degli spazi interni.

http://www.scalsrl.net/it/

Media e cultura, Empoli

Empovaldo - Al territorio è più che mai legato il mensile L’Empovaldo, ideato da Dario Barbaria: il progetto redazionale, che coinvolge ad oggi l’area Empolese – Valdelsa, è stato realizzato per raccontare dettagliatamente, su carta e digitale, storie quotidiane e cultura locale con un taglio fresco e diretto. E’ un magazine, ironico e talvolta irriverente, dedicato ad arte, cultura, design, eventi, personaggi, storia, cibo, musica, psicologia e arricchito da illustrazioni, strisce e fumetti di artisti emergenti del territorio unici ed originali creati appositamente per ogni numero del magazine. https://www.empovaldo.it/

Food, Buti

Birrificio artigianale di Buti - L'avventura del Birrificio di Buti nasce nel 2013 come tappa “obbligata” di un cammino intrapreso diversi anni fa. Dopo due anni di approfondimenti del mondo birraio, nel Marzo 2013 iniziano i lavori nel birrificio in un piccolo locale di proprietà situato a Cascine, frazione di Buti. Nel luglio dello stesso anno viene installato l’impianto di produzione, di piccole dimensioni ma tecnologicamente all’avanguardia, con un potenziale produttivo di 6 ettolitri mensili. Nel neonato birrificio la prima bottiglia prodotta è la “Palio”, una birra aromatizzata alle castagne in onore della manifestazione più importante del comune di Buti: il Palio delle contrade. La scommessa è dare al territorio di appartenenza un prodotto esclusivo, valorizzando la filiera corta e contribuire, anche seppur in maniera molto piccola, alla diffusione della cultura birraria Italiana.

http://www.birrificiodibuti.it/il-birrificio.html

Turismo e cultura, Cascina

Il giardino della pieve - Correva l’anno 2013, quando i fondatori – Simone, Marco e Bice - pur avendo esperienze e competenze professionali ben diverse, decidono di imbarcarsi in un’impresa ambiziosa: coniugare l’accoglienza dei turisti, gli eventi e le cerimonie in un angolo di mondo un po’ diverso dalle immagini dei cipressi e delle colline, che hanno fatto della Toscana una delle mete più ambite, con la promozione dell’arte.

Così nasce “Il Giardino della Pieve”, all’ombra della splendida Pieve del XII secolo di San Casciano (frazione di Cascina, in provincia di Pisa), che ha il piacere di accogliere, oltre ad ospiti più o meno famosi, eventi artistici e culturali.

Così, la mostra inaugurale di Marino Marini, organizzata con la prestigiosa galleria d’arte Tornabuoni di Firenze, gli eventi teatrali, i concerti di musica da camera, le presentazioni di libri e le degustazioni .... fino all’incontro felicissimo e fortunato con l’Associazione Lungofiume, che dal 2017, ci ha scelti come location ufficiale degli eventi, che organizza per “fare cultura”, attraverso il proprio linguaggio preferito: il teatro. L’obiettivo è diventare un significativo punto di riferimento dell’accoglienza e dell’arte, locale e non. http://www.ilgiardinodellapieve.it/it/

Agricoltura naturale e produzione, Pomarance

Podere Santa Bianca – Santa Bianca è il nome del casale presente dalla prima metà dell’800, che con la ristrutturazione di 15 anni fa è stato convertito da rudere ad azienda agricola e abitazione. E’ un luogo straordinariamente calmo, posto a mezza costa sul fianco di un colle che guarda a oriente della valle del fiume Cecina. L’intera valle è molto naturale, molte aziende sono biologiche, al di là del fiume è tutto Parco Regionale del Monte Berignone. I campi tutti attorno a casa – certificati per la produzione biologica – sono coltivati col metodo biodinamico. Si coltivano piante aromatiche e ulivi producendo un eccellente olio d’oliva e distillando, direttamente in podere, una ventina di oli essenziali da flora mediterranea, ottenuti dalle nostre colture. http://www.santa-bianca.it/

Artigianato artistico, Volterra

Alabastri Ducceschi Export srl - Pietra degli dei - Ciò che caratterizza Pietra degli Dei è il connubio fra tradizione e innovazione, artigianato e tecnologia. L’azienda, con sede a Volterra, utilizzando la polvere del pregiato e famoso alabastro, con materiali adeguatamente trattati e selezionati secondo alti standard di qualità, realizza, con abilità sartoriale, progetti per interni, contract, e residenze e yachts. Il trattamento brevettato e innovativo esalta le qualità chimiche, fisiche e meccaniche della pietra, lasciandone pressoché inalterate le caratteristiche di luminosità e trasparenza. Domotica e sistemi d’illuminazione a base di led e fotocellule sono le nuove frontiere dell’alabastro volterrano. http://www.pietradeglidei.it/

Tipografia artigiana, Pontedera Bandecchi e Vivaldi - Per volere dei fratelli Elio e Silvano Bandecchi e di Ettore Vivaldi, nel 1923 nasceva a Pontedera la Bandecchi & Vivaldi, come stamperia artigianale ancora a caratteri mobili indirizzata a un mercato di prodotti a stampa commerciali. Oggi l’azienda sta vivendo il suo secondo “passaggio generazionale”, con l’entrata in società di forze nuove, un adeguamento delle macchine e dei servizi funzionali ai più avanzati livelli tecnologici. Il know how si basa su un’esperienza di oltre 90 anni di stampa, ed è un sapere tramandato di generazione in generazione che oggi si sposa con le più raffinate tecnologie offerte dal mercato. Nel “mestiere” di cui la Bandecchi & Vivaldi va orgogliosa, le elevate abilità tecniche s’intrecciano con una spiccata sensibilità artistica, al servizio delle opere di artisti visivi, fotografi, art directors, responsabili della comunicazione aziendale. http://www.bandecchievivaldi.com/

ICT- Turismo, Pisa

Zonzofox – E’ Il tentativo di offrire soluzioni per i turisti che visitano l’Italia sviluppando uno strumento al passo coi tempi ed estremamente duttile, che consente già oggi di visitare un notevole portafoglio di località italiane, con una varietà e una precisione dei riferimenti certamente apprezzabili. Zonzo Fox è in grado di suggerire itinerari interessanti al turista, tenendo conto di ciò che potrebbe piacere all’utente nel luogo in cui si trova.

http://www.zonzofox.com/it/mobile-app

ICT, Pisa

Soluxioni - Soluxioni S.r.l nasce nel luglio del 2004 con l’obiettivo di supportare con soluzioni innovative lo sviluppo di progetti tecnologici nelle Pubbliche Amministrazioni locali e centrali.

Tra i vari settori di conoscenza l’azienda ha approfondito le proprie competenze nel settore dell’educazione, dell’istruzione e formazione e dell'edilizia scolastica. http://www.soluxioni.it/

SPONSOR _________________________________________________________

Bertoli Italia - La storia della ditta Bertoli affonda le radici nel passato e si riallaccia all’attività iniziata in località Pomarance da Corrado Bertoli, negli anni trenta del secolo scorso, con la fabbricazione di carri agricoli. E’ una storia tutta familiare, nella quale la passione per la meccanica e le costruzioni è stata trasmessa attraverso le generazioni. Adesso questa tradizione di ricerca e produzione è portata avanti dalla terza generazione d’imprenditori. Bertoli Italia si dedica alla ricerca tecnologica e alla produzione d’impianti per conglomerati cementizi e bituminosi a freddo, proponendosi come progettista di macchine a elevato valore tecnologico. www.bertoli.com

BPLajatico - Banca Popolare di Lajatico è una società cooperativa i cui proprietari sono le famiglie, gli imprenditori, i professionisti del territorio di riferimento. La Banca opera in maniera dinamica e moderna nel rispetto di un'antica tradizione con l'obiettivo di porsi come strumento di sviluppo dell'economia locale e Banca di riferimento della provincia di Pisa. Con 18 filiali sul territorio ed oltre 6.800 Soci, Banca Popolare di Lajatico è sempre vicina ai propri clienti ed è in grado di offrire prodotti e servizi di elevato contenuto professionale in una dimensione tutt'ora umana e confidenziale. Banca Popolare di Lajatico: dal 1884, solida, locale, indipendente. www.bplajatico.it

Busini - Busini srl, certificata iso 9001, da oltre sessant’anni realizza oggettistica pro­mozionale e regalistica aziendale con approccio artigianale, senza rinunciare alle moderne tecnologie, offrendo una gamma di servizi e prodotti pub­blicitari ad ampio raggio.Infinite sono le possibilità di personalizzare con il marchio aziendale su qualsiasi oggetto, rendendolo unico e distinguibile. Nei nostri laboratori le personalizzazioni possono essere applicate su ogni supporto, dal più semplice articolo di cancelleria al più elegante capo di abbigliamento o pelletteria, fino a grandi strutture visual e stampa grande formato. Gli oggetti diventano veri e propri strumenti di comunicazione. www.busini.com

Cavallini&partners - Nel corso della sua vita un’azienda affronta momenti cruciali o fisiologici, tutti con diverse implicazioni e soluzioni. Il compito di Cavallini&partners è accompagnare le imprese attraverso i vari momenti, indicando la via per prevenire le difficoltà e i mezzi per raggiungere gli obiettivi. Questo è possibile solo grazie all’esperienza e al lavoro di professionisti specializzati in ogni settore della consulenza aziendale. Lo studio accompagna l’evoluzione dell’impresa in modo solido e proattivo, consapevole che l’innovazione non significa solo rinnovamento tecnologico, ma anche adattabilità e rapidità nel cogliere le sfide del mercato. www.studiocavalliniepartners.it

Monema – Giovane azienda ICT, raccoglie la pluriennale esperienza dei fondatori, focalizzando il proprio lavoro sull’ eCommerce: dall’hosting dedicato, all’ottimizzazione o all’intero sviluppo della tua piattaforma di commercio elettronico, Monema ha scelto di inserirsi in un settore – quello del commercio elettronico – ancora nascente nel Paese , ma con enormi possibilità di radicamento e sviluppo. Ai progetti di vendita on line affianca la consulenza in ambito comunicazione e digital marketing, consapevole che, nel rumore della rete, riconoscibilità e posizionamento sono insostituibili obiettivi per conseguire reali risultati di vendita. https://monema.it/

Net7 - Fondata nel 2001, Net7 sviluppa applicazioni web, offrendo consulenza e supporto per l’analisi, la progettazione e l’implementazione di strumenti digitali. Fin da subito si è contraddistinta per lo sviluppo di soluzioni basate su tecnologie Open Source e per l’interesse verso la ricerca. Nel 2004 la società organizza, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, il primo master di ricerca italiano dedicato al software a codice sorgente aperto, il “Master in Gestione del Software Open Source”. Nel 2008 è selezionata fra le 50 PMI europee più innovative e nel 2016 è tra i 40 migliori innovatori emergenti da progetti europei finanziati nel 7° Programma Quadro e in Horizon 2020 per l’Innovation Radar Prize 2016 nella categoria “ICT for Society”, risultando tra i 16 finalisti. Oggi, in particolare, dà risposte alle aziende che vogliano cambiare processi e tecnologie, grazie a soluzioni su misura, attingendo dal pacchetto di opportunità previsto da Industria 4.0. www.netseven.it

SoftHrod – Da oltre quindici anni a Volterra, nel cuore della Toscana più classica, una società fondata da un giovane informatico, Ruggero Barsacchi, progetta e realizza soluzioni software web e mobile distribuite in tutto il Paese.

SoftHrod, ha un know-how specifico nella progettazione di software e sistemi informativi ad alto contenuto tecnologico dedicati alla piccola e media impresa con soluzioni web & mobile, dalla progettazione di portali istituzionali, informativi e turistici, sistemi di booking online, e-commerce. www.softhrod.com

SoftVee - SoftVee, con sede a Pisa, ma attiva in tutto il Paese, gestisce in modo efficace i dati in particolari settori: core business della società è la consulenza in ambito finanziario, bancario e assicurativo per garantire la rispondenza ai requisiti nazionali ed europei delle realtà che si muovono all’interno di questi sistemi.

TQEsse Consulting – Società di consulenza tecnica nei settori ambiente, qualità, sicurezza sul lavoro, certificazioni e igiene ambientale, svolge, dal 2000, la propria attività nei settori industriale, commerciali, nei servizi e nel no profit, con progetti in tutto il territorio nazionale. Supporta in modo concreto le imprese che per la prima volta si trovino a fronteggiare le nuove e complesse normative in materia di sicurezza, ambiente, igiene e qualità. Affianca nel tempo la propria committenza con precisone e affidabilità. Oggi è partner di riferimento nella consulenza per studi professionali e moltissime micro, piccole e medie imprese. - www.tqesse.com

Uovo alla Pop - Uovo alla Pop si occupa d’arte contemporanea, arte pop e arte urbana, un’arte a fruizione pubblica che tiene conto dello spazio in cui è inserita e attraverso eventi, mostre, workshop e percorsi tematici, riesce a riallacciare il rapporto fra cultura locale e visione artistica.

Attraverso le attività svolte nel proprio spazio a Livorno – quartiere Garibaldi - che non è solo galleria d’arte, ma anche luogo d’incontro, ha ospitato tra gli altri Clet Abraham e critici d’arte di rilievo come Francesco Bonami.

L’associazione che dà vita a Uovo alla Poi è formata da quattro donne, con professionalità che vanno dal design, all’arte, all’architettura e al turismo, che da tempo si occupano anche di eventi in luoghi abbandonati come “Bagitto”, festival d’arte come “Art-on” e pop-up shop di oggetti di design e opere d’arte. www.uovoallapop.it