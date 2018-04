Il Comune cerca un tirocinante per la ragioneria

Avviata la selezione per un posto nell'ufficio del municipio. Domande da presentare entro il 4 maggio. I requisiti richiesti

PONSACCO — Il Comune ha avviato la selezione per attivare durante l’anno 2018 un tirocinio da svolgere nell’ufficio Ragioneria Economato e Provveditorato.

Si tratta di uno stage di formazione e orientamento non curriculare, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e per offrire ai giovani interessati la possibilità di effettuare un’esperienza formativa all’interno delle strutture comunali, utile per il proprio curriculum e per incentivare la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi per 30 ore settimanali, con un compenso di 500 euro mensili.

Per potersi candidare occorre essere maggiorenni e in possesso di un diploma di laurea in Economia e Commercio o Economia Aziendale. Inoltre è necessario essere disoccupati o inoccupati, regolarmente iscritti presso un Centro per l’impiego della Regione Toscana e non aver svolto una precedente esperienza lavorativa o formativa presso il nostro Comune.

Per l’individuazione del tirocinante sarà effettuata una selezione tramite colloquio, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico consultabile dal sito internet dell'ente.

C’è tempo fino a venerdì 4 maggio per presentare la domanda consegnando presso l’Ufficio Protocollo o inviando per posta il modulo che trovate sul sito internet comunale, corredato da CV e copia del documento d’identità.