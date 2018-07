Violento temporale, allagamenti e incendi

Vigili del fuoco al lavoro in provincia di Pisa. A Perignano un fosso ha rotto gli argini e a Fauglia e Capannoli fulmini hanno causato due roghi

CASCIANA TERME LARI — Il temporale che si è abbattuto sulla provincia di Pisa ha reso necessari numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco per allagamenti e smottamenti lungo le strade locali, senza interruzione della viabilità.

Le zone più colpite dalle forti piogge sono state quelle di Lari e Ponsacco.

Un fosso in zona Perignano ha rotto gli argini allagando parte di via Livornese ovest e i terreni limitrofi.

A Fauglia, in via poggio alla Fornia, un albero si è incendiato dopo essere stato colpito da un fulmine. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e l'albero è stato abbattuto per motivi di sicurezza.

Un altro fulmine si è abbattuto su un annesso del Comune di Capannoli, in località Saltero, incendiando materiale vario al suo interno.

Non si registrano danni a persone. Nelle zone stanno operando i vigli del fuoco di di Cascina e Pisa, Protezione civile e carabinieri.

Intanto, la Sala operativa della Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di vigilanza meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido dalle 12 di oggi fino alle 24 di lunedì.

Oggi piogge e temporali riguarderanno prevalentemente il centro nord della Toscana, mentre domani si estenderanno a tutta la regione.

Sono attesi forti temporali a carattere sparso, con tendenza al miglioramento a partire da martedì.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina

www.regione.toscana.it/allertameteo.