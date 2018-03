Doblete Granatine, vinta anche la Coppa Toscana

Dopo la conquista della promozione in serie C, la formazione femminile dell'Us Pontedera si è guadagnata l'accesso alla Coppa Italia regionale

PONTEDERA — Secondo titolo per il Pontedera Calcio Femminile che dopo la vittoria del campionato e la promozione in serie C, hanno trionfato anche nella finale di Coppa Toscana.

Contro il San Miniato di Siena le Granatine hanno vinto per 5 reti a 0, accedendo così direttamente alla Coppa Italia regionale.

Le reti in finale sono state segnate da: Carrozzo, D’antoni, Fenili, Carrozzo, Gavagni.