In Valdera arriva la bottega della salute

Un servizio itinerante rivolto ai cittadini sarà a disposizione per tutta una serie di servizi legati agli aspetti socio sanitari

PONTEDERA — Un servizio di prossimità, itinerante, su quattro ruote, pronto a raggiungere i cittadini negli angoli più nascosti dei comuni che fanno parte dell’Unione Valdera e a fornire loro una varietà davvero grande di servizi, di stampo sanitario ma non solo.

Simone Millozzi, Sindaco di Pontedera e Presidente della SDS e Alessio Lari, Sindaco di Buti e delegato ai servizi di prossimità per l’Unione Valdera, accompagnati dalla Direttrice della SDS, Patrizia Salvadori, hanno presentato il nuovo servizio della Bottega della Salute.

In pratica un mezzo dell’Unione Valdera, appositamente equipaggiato, grazie anche al cospicuo finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana per far partire questo progetto, partirà alla volta delle frazioni dei sette comuni per avvicinare i molteplici servizi offerti dalla Società della Salute e dall’ente di via Brigate Partigiane ai cittadini.

“L’idea è quella – Spiega il Sindaco Millozzi – di portare direttamente agli utenti delle frazioni che si trovano relativamente lontani rispetto al Municipio o alle strutture socio-sanitare tutti i servizi di cui hanno bisogno senza bisogno che siano i cittadini a muoversi verso le sedi competenti”.