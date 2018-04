La Notte Bianca diventa internazionale

Sarà la celebre cantante indonesiana Anggun l'ospite di prestigio della notte bianca pontederese in programma il 23 giugno

PONTEDERA — Un nome che di per sé è già tutto un programma, quello di Anggun. Sarà la notissima cantante di origine indonesiana, che da anni vive in Europa, la star indiscussa della notte bianca di Pontedera in programma il 23 giugno.

L'anticipazione è stata fornita oggi dal comitato organizzatore, che comprende il direttore artistico Marco Vanni, i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, il sindaco Simone Millozzi, la vice Angela Pirri.

"Una pop star di caratura mondiale che darà internazionalità alla manifestazione", è stato sottolineato, ricordando anche il messaggio sociale che la partecipazione di Anggun, ambasciatrice Onu e, tra le altre cose legatissima alla Toscana, intende richiamare.

La Notte Bianca è alla dodicesima edizione, l'ultima organizzata dall'attuale giunta, in scadenza di mandato nella prossima primavera.

Assieme ad Anggun ( per il cui concerto la location è ancora da individuare, dati i parametri internazionali della pop star ) ci saranno altri artisti italiani, nell'ottica di un programma che coinvolgerà tutte le zone della città e che sarà calibrato nei tempi in modo da permettere la fruizione di tutti gli eventi in cartellone.