L’Associazione ADA – Amici di Antonella ha donato un’auto da dedicare alle cure palliative. La consegna è avvenuta questa mattina

PONTEDERA — L’Associazione ADA – Amici di Antonella, ha donato un’auto che sarà dedicata all’attività domiciliare di cure palliative della Valdera presenti dal 2009 sia in ospedale, sia sul territorio.

In Valdera le cure palliative, dal 2010 al 2017, grazie al contributo della rete delle associazioni del territorio, hanno erogato 1.398 visite ambulatoriali, 556 consulenze a pazienti ricoverati, in hospice sono stati ricoverarti 540 residenti e dal 2014 i medici di famiglia hanno attivato il palliativista per 162 pazienti.

Dal luglio 2017 è stato assunto, dalla ASL Toscana nord ovest un medico palliativista a tempo pieno, il quale, oltre a svolgere attività ambulatoriale in oncologia e consulenze nei reparti degli ospedali Lotti di Pontedera e Santa Maria Maddalena di Volterra, potrà recarsi anche grazie all’auto donata da ADA, a domicilio dei pazienti.