Uomo travolto dal treno in transito

Tragedia alla stazione ferroviaria di Pontedera dove un uomo è rimasto gravemente ferito al passaggio di un convoglio che non prevedeva fermate

PONTEDERA — Attorno alle 17,30 un uomo, di nazionalità marocchina, è finito sui binari al passaggio di un treno in transito alla stazione di Pontedera. Subito soccorso, avrebbe riportato gravi ferite agli arti inferirori ma non sarebbe in pericolo di vita. Adesso si trova ricoverato all'ospedale Lotti.

Gli agenti Polfer, intervenuti sul posto, stanno cercando di capire la dinamica dell'incidente e, in particolare, se l'uomo sia finito sui binari di proposito o per una disattenzione.

La circolazione dei treni non ha subito particolari rallentamenti, rientrati nell'ordine di 10 e 20 minuti.