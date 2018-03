Presentato il Pontedera di Quarta Cetegoria

La squadra, nata dalla collaborazione fra Bellaria Solidarietà e Us Città di Pontedera, parteciperà al torneo nazionale rivolto a ragazzi disabili

PONTEDERA — Calcio, disabilità e divertimento. Questo racchiude l'esperienza del Pontedera di Quarta Categoria, la speciale squadra nata dalla collaborazione di Bellaria Solidarietà e Us Città di Pontedera che parteciperà al torneo nazionale di Legapro e Csi dedicato ai ragazzi svantaggiati, strutturato per creare momenti di svago e socialità.

La presentazione si è svolta mercoledì mattina nella sala stampa dello stadio Mannucci.

Le partite si giocheranno tra i club di Serie C e non solo, ma in campo andranno giovani con disabilità. La formazione granata sarà guidata dall'esperto Maurizio Londi, tecnico che vanta numerose esperienze su panchine dilettantistiche e professionistiche della Toscana. I calciatori indosseranno la maglia granata del Pontedera. Primo impegno fissato per sabato mattina alle 10, al centro sportivo Oltrera.

Le partite si articoleranno in due tempi da quindici minuti ciascuno. Sabato mattina saranno addirittura quattro le formazioni che daranno il via al campionato all'Oltrera. Le prime due sfide saranno tra Pontedera e Livorno e tra Pisa e Fiorentina. Poi, l'incrocio: Fiorentina-Pontedera e Livorno-Pisa. Un ringraziamento alla società Gs Bellaria, che contribuisce in maniera determinante al progetto. I ragazzi protagonisti, infatti, sono quelli del progetto Bellaria Solidarietà. Un processo di integrazione sociale ormai radicato sul territorio.