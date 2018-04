McDonald's assume 90 persone in Toscana

In arrivo il McItalia Job Tour, l'evento itinerante di selezione del personale. Candidature aperte via web. Le altre città toscane interessate

TOSCANA — McDonald’s cerca 90 persone da inserire nei ristoranti della Toscana. Requisiti fondamentale: dinamicità, predisposizione al lavoro di squadra e al contatto con il cliente.

A Firenze, per rafforzare lo staff di diversi ristoranti della città, McDonald’s cerca 35 persone. E’ già possibile candidarsi sul sito della multinazionale per partecipare alla tappa fiorentina del McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale per i ristoranti McDonald’s organnizzato per la prima metà di maggio.

I candidati interessati potranno partecipare entro il 6 maggio alla prima fase di selezione su mcdonalds.it, rispondendo ad alcune domande sulla disponibilità oraria, il tipo di mansioni a cui si è interessati, l'area geografica di interesse e inserendo il proprio curriculum vitae.

Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test, volto a individuare le aree comportamentali di forza dei candidati.

I candidati ammessi riceveranno una convocazione con data e orario e avranno accesso ai colloqui individuali. Il McItalia Job Tour sarà l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s, grazie alla presenza in loco del personale degli altri ristoranti della zona.

Oltre alle 35 persone su Firenze, in Toscana McDonald’s ricerca personale anche in altre città. Le selezioni sono aperte anche per:

15 posti di lavoro in provincia di Pisa

10 posti di lavoro a Siena

10 posti di lavoro a Foiano della Chiana in provincia di Arezzo

10 posti di lavoro a Pistoia, Montecatini e Montemurlo

5 posti di lavoro a Lucca

5 posti di lavoro a Cecina e Livorno.