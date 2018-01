Fibra, vincolo paesaggistico rallenta i lavori

Un lettore ci ha chiesto aggiornamenti. Taglioli: "Ci sono stati dei ritardi, Tim dice che tutto sarà pronto in questi primi mesi del 2018"

VICOPISANO — Il sindaco Juri Taglioli ha chiarito la tempistica di realizzazione della rete a banda ultralarga, con velocità di connessione fino a 200 megabit al secondo.

L'intervento di Taglioli fa seguito a una richiesta inviataci da un nostro lettore che si chiedeva quando sarebbero stati fatti i lavori per la fibra ottica, in un primo momento previsti per l'autunno appena trascorso.

Queste le parole chiarificatrici di Taglioli: "Durante uno dei colloqui con il dirigente dell'area Toscana Ovest, che segue anche la nostra zona per il completamento di questo progetto - ha detto il sindaco - è emerso, come sapevamo purtroppo, seguendo da vicino l'iter, che ci sono stati numerosi problemi con la Soprintendenza per il vincolo paesaggistico che hanno ritardato gli interventi in alcune parti del territorio".

"Nel frattempo è stata, però, rilasciata la relativa l'autorizzazione. Anche in questo periodo - ha aggiunto Taglioli - continuano a scriverci molti cittadini e aziende, visto che lo scorso giugno avevamo reso pubblica la notizia, in base a quanto assicuratoci da TIM, che la rete sarebbe stata completata nel mese di ottobre. Anche per questo, come Giunta, abbiamo sollecitato di nuovo il dirigente TIM e ci è stato assicurato che agli inizi del 2018 la fibra arriverà in tutto il nostro territorio. Continuiamo a monitorare costantemente l'evolversi della situazione e mi rendo disponibile, come sempre, per parlare con i cittadini e gli imprenditori che desiderino chiarimenti e che possono prendere un appuntamento con me tramite la mia Segreteria: 050/796505-09-25".