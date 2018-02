Renzi ricorda lo zio Nicola

Nonostante i fitti impegni della campagna elettorale, il segretario Pd ha dedicato un post su Facebook all'amato zio Nicola, scomparso a 73 anni

VICOPISANO — Nicola Bovoli, genio del marketing editoriale e poi a Vicopisano appassionato agricoltore e frantoiano, era un punto di riferimento per tutta la famiglia, nipote Matteo Renzi compreso. La notizia della sua scomparsa improvvisa, a 72 anni, ha raggiunto il segretario Pd in una delle sue tante tappe di campagna elettorale.

Ieri sera, di ritorno da Bologna a Firenze, Matteo Renzi ha così voluto esprimere il suo cordoglio, non disdegnando di mescolare pubblico e privato, emozioni forti tutte assieme, difficili da scindere. "Teatri pieni, entusiasmo che cresce, voglia di lottare per un ideale - ha scritto -. Questo il clima che tocco con mano girando il nostro meraviglioso Paese. Felice di aver visitato oggi ancora la Sicilia, tra Messina e Palermo. Se facciamo gli ultimi dieci giorni con il clima che ho visto in queste ore, queste elezioni saranno una sorpresa per tanti".

"Mentre torno a casa in auto tra Bologna e Firenze - ha proseguito Renzi - sono pronto a ripartire domani dal mio collegio e dalla mia Toscana. Ma mentre fuori piove penso anche che oggi è stata una giornata difficile per la mia famiglia, soprattutto per mia nonna Maria, per mia mamma e ovviamente per zii e cugini: lo zio Nicola ci ha lasciati. Mi piace ricordarlo col suo sorriso. Buona notte, amici, e grazie per il vostro affetto. Ci sono momenti in cui è bello sapere di far parte di una comunità ricca di valori e di sentimenti".

Nicola Bovoli, fratello della mamma di Matteo Renzi, era persona molto stimata e conosciuta a livello nazionale. In queste ore sono stati numerosi gli attestati di lutto e cordoglio giunti alla famiglia e al Frantoio di Vicopisano, dove Bovoli risiedeva con la moglie. Oggi 22 febbraio, alle 15, i funerali nella Pieve di Santa Maria.