Tremano le case, paura in Alta Valdicecina

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dai cittadini, molti dei quali si trovavano a letto, alle 7,16 di stamane

CASTELNUOVO VDC — Attimi di paura e gente che ha preferito uscire in strada questa mattina in Alta Valdicecina, quando una violenta scossa di terremoto ha fatto tremare tutto.

L'Ingv ha calcolato una magnitudo di 3.6 sulla scala Richter e l'epicentro a 11 Km di profondità, fra la frazione di Solaio e Montecastelli Pisano, nei pressi di San Lorenzo a Montalbano. Al momento non si segnalano danni, i vigili del fuoco di Pomarance non hanno avuto richiste d'intervento ma in mattinata non si escludono verifiche strutturali su alcuni edifici.

La scossa, durata almeno cinque secondi, è stata avvertita in buona parte della Toscana meridionale, dalla costa cecinese fino alla Valdelsa, al confine tra le province di Pisa, Grosseto e Siena.

L'11 aprile scorso una scossa di magnitudo 3.3, con epicentro a Monterotondo Marittimo, fu chiaramente avvertita dalla popolazione in buona parte della zona geotermica.