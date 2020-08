Regionali, FdI raduna i candidati

Incontro programmatico di tutti candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale della Toscana con i vertici del partito

PISA — Incontro programmatico, all'hotel Continental di Tirrenia, di tutti candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale della Toscana con i vertici del partito.

Presenti i parlamentari di Fratelli d'Italia con il responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli. Ha partecipato all'incontro anche la candidata presidente Susanna Ceccardi.

C'erano tutti gli 80 candidati nelle 13 circoscrizioni della Toscana riuniti dai vertici del partito per "Serrare le fila, pronti per spingere sull'acceleratore della campagna elettorale e vincere la partita per la Regione".

Hanno parlato di scuola, lavoro, economia, infrastrutture, sanità, ambiente e tanti altri temi.

E poi l'incontro con Susanna Ceccardi, che ha lanciato la sfida al centrosinistra.

"Dalle esperienze di governo è venuta fuori una classe dirigente che ora è pronta per governare la Regione. - ha sottolineato il commissario regionale del partito Alessandro Tomasi - Questa volta non ci sono scuse, la coalizione è unita e anche il candidato governatore ha esperienze di governo. Abbiamo le idee, gli uomini e i progetti per vincere e governare bene e parlando di questi convinceremo i cittadini: noi rappresentiamo l'ultima speranza per la Regione Toscana".