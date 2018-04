Studenti in piazza per il Social Day

Dieci classi dell'istituto King parteciperanno sabato 14 aprile all'iniziativa dedicata alla partecipazione e alla cittadinanza attiva

CALCINAIA — Socialità e solidarietà scendono in piazza. Nella mattinata di sabato 14 aprile, Piazza Indipendenza si riempirà infatti di 10 classi dell'istituto comprensivo M.L. King in occasione dell'iniziativa Social Day: nuovi cittadini dal locale al globale.

Il progetto di carattere nazionale è finanziato dall'Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo e gestito in Toscana dall'associazione Fratelli dell'Uomo, con il sostegno dell'Unione Valdera e dell’amministrazione comunale calcinaiola.

Ragazzi e ragazze delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado del territorio, accompagnati dai loro docenti, si metteranno in gioco in prima persona, per sperimentare sulla propria pelle un’esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva.

“Il Social Day - dichiara Gaia Colombo, responsabile regionale dell’associazione Fratelli dell’Uomo - coinvolge numerose scuole in tutta Italia, con attività ideate dagli stessi alunni per sostenere progetti di cooperazione nazionale e internazionale. La costruzione di questa giornata diventa quindi un processo intenso di cittadinanza attiva, attraverso il quale i giovani sperimentano la possibilità di farsi direttamente portavoce di realtà distanti e diverse dalla propria. A Calcinaia, la giornata conclusiva del progetto è prevista per Sabato 14 Aprile. L'iniziativa avrà inizio alle ore 9.30, con attività di sensibilizzazione, momenti ludici, piccole performance e esposizione di manufatti, il tutto finalizzato a sostenere progetti di cooperazione in Italia e all’estero. Tutto questo rappresentano la conclusione di un percorso che gli studenti hanno compiuto in classe (e non solo) nei mesi passati, affrontando con esperti tematiche quali interdipendenza globale e disuguaglianze sociali”.