Donazione organi, in 167 si sono fatti avanti

Questi i numeri delle manifestazioni di volontà da parte dei cittadini a quattro mesi dall'attivazione del progetto "Una scelta in comune"

CASCIANA TERME LARI — A quattro mesi dall'attivazione del progetto Una scelta in comune l'amministrazione fa il punto sui i primi risultati conseguiti: sono 167 le manifestazioni di volontà alla donazione manifestate dai cittadini e raccolte dagli sportelli del cittadino di Casciana Terme, Lari e Perignano dal 20 novembre 2017.

La propria dichiarazione può essere rilasciata non solo nel momento del rinnovo del documento di identità.

“Il progetto che permette ai cittadini di esprimersi sulla dichiarazione di organi e tessuti anche agli sportelli del Cittadino di Casciana Terme, Lari e Perignano è stata una sfida che abbiamo raccolto con entusiasmo - ha commentato il vicesindaco Mattia Citi - ed i risultati a quattro mesi dall'attivazione sono molto soddisfacenti. Tutto questo è dovuto anche all'efficacia della campagna informativa che è stata diffusa a più livelli, nazionale, regionale e comunale, nonché all'azione di interconnessione che è stata realizzata tra le diverse istituzioni interessate. Invito coloro che ancora non si sono espressi in materia di donazione a consultare il sito del Comune nell'apposita sezione oppure sul sito della Regione Toscana dov'è possibile trovare ogni approfondimento sul tema . Ricordo che per manifestare la propria volontà è sufficiente recarsi presso uno degli Sportelli del Cittadino nel consueto orario di apertura".