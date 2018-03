21 marzo, la Primavera che non c'è

La protezione civile ha declassato ma mantenuto l'allerta vento per domani, mentre per i prossimi giorni previste ancora temperature sotto la media

PONTEDERA — Oggi, 21 marzo, è l'equinozio di Primavera, ma ancora le temperature resistono sotto la media. Le previsioni parlano di un ritorno alle medie stagionali attorno a mercoledì 28 marzo, quando nuove correnti atlantiche potranno portare aria più calda, ma anche piogge, sull'Italia e sulla Toscana.

Nei prossimi giorni, nonostante la nuova stagione, sarà quindi difficile riuscire a dimenticarsi il cappotto. I venti di Grecale continuano a portare aria fredda sulla Toscana e la sala operativa della Protezione civile regionale ha fatto sapere che il codice di allerta arancione emesso ieri, valido per tutta la Toscana fino alle ore 17 di oggi, è stato trasformato in giallo e avrà validità fino alla mezzanotte di domani, giovedì 22 marzo, per gran parte della regione, Valdera compresa.