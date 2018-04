Metti un pomeriggio di tango e degustazioni

Appuntamento con "TangOlio" dalle 15 al frantoio Val di Lama a Montecastello, organizzato dal maestro milonguero Giordano Ricciardi e Tiziana Felloni

PONTEDERA — In una location particolare, un frantoio collocato su una terrazza naturale che offre panorami unici sulle colline pisane, Toscana Milonguera e la Rubia Capriciosa hanno organizzato per questo pomeriggio, un 25 aprile molto particolare: un incontro fra Tango argentino - «Un Bene Culturale Immateriale» dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'Umanità - e la «Cultura Enogastronomica Toscana» con degustazione dei prodotti tipici locali, dai baccelli ai formaggi, dalle focacce all'olio di oliva, dai salumi ai vini ma passando anche per le bevute tipiche dei tangueros: sangria bianca, spritz e lemonzen.

L'evento TangOlio - solo su prenotazione al 339.4936436 (Tiziana) - prenderà il via alle 15 e andrà avanti a oltranza, al frantoio Agriturismo Val di Lama in via delle Colombaie a Montecastello. In consolle come mucalizador ci sarà Mirko Parentela, gli organizatori sono Giordano Ricciardi e Tiziana Felloni.

Giordano Ricciardi, tanghero da oltre quarant'anni, è uno dei più apprezzati maestri di tango stile milonguero. Originario di Campiglia Marittima tiene lezioni in tutta Italia ed in Valdera, a Fornacette ha dato vita anche al Rodriguez Peña, una milonga tradizionale, dove si incoraggia il tango sociale e l'uso dei codici milongueri. Una sala climatizzata con pavimento in legno, frequentata ormai da appassionati del tango provenienti da tutte le regioni.

Dal primo al tre giugno prossimo inoltre, sempre a Fornacette, si svolgerà la 3^ Fiesta Porteña Toscana Milonguera "Un incontro per persone che vogliono scambiarsi abbracci ed emozioni"; un evento internazionale di tango tra i più attesi del 2018 al quale sono iscritti da tempo amanti del famoso ballo argentino provenienti da tutta Europa.