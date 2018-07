Tesserini venatori, quando e come ritirarli

Per ritirare quelli nuovi è necessario riconsegnare prima quelli vecchi entro il 31 agosto. Le modalità e l'orario dell'ufficio comunale

SANTA MARIA A MONTE — Dal primo agosto è possibile ritirare i tesserini venatori per la stagione 2018/2019 all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico), aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30.

Per ritirare il tesserino occorre presentare: il porto d’armi in corso di validità; il tesserino giallo allegato al porto d’armi; la ricevuta di riconsegna del precedente tesserino; i versamenti in corso di validità relativi a: tassa di concessione governativa, tassa Regione Toscana, ricevuta di pagamento Atc.

I vecchi tesserini venatori devono essere consegnati entro il 31 agosto 2018, anche contestualmente al ritiro di quelli nuovi.