Allattamento al seno, 30 mamme al Galimberti

Partecipato incontro al circolo con gli esperti della Ausl Toscana nord ovest, in occasione della Settimana dell'allattamento al seno

PONTEDERA — Si conclude oggi la Settimana dell'allattamento al seno materno, campagna volta ad informare le persone sull'importanza di proteggere l'allattamento e di radicare l'idea che sostenerlo sia una questione di salute pubblica fondamentale. A Pontedera, al circolo Galimberti, l'Azienda Usl Toscana nord ovest ha organizzato oggi pomeriggio un evento di sensibilizzazione sul tema che ha visto coinvolte circa 30 mamme, per informare sui benefici dell'allattamento al seno. Al gruppo sono stati mostrati alcuni video con consigli pratici e gli esperti dell'Asl hanno risposto a domande, dubbi e interrogativi.

"Tra gli argomenti toccati - hanno spiegato dall'azienda sanitaria - i benefici del latte materno come alimento ideale e insostituibile per il bambino, anche per i neonati prematuri, la creazione delle banche del latte materno e le vaccinazioni durante la gravidanza e l’allattamento, con particolare attenzione alla prevenzione dell’infezione da Covid-19".

Durante l’incontro Ugo Bottone, direttore del Dipartimento materno infantile dell'Asl, ha evidenziato la tradizione della promozione dell’allattamento al seno nel punto nascita dell'ospedale di Pontedera. Grazia Fazzino, responsabile del consultorio Valdera, ha ricordato l’impegno delle strutture consultoriali nel percorso nascita e nella promozione dell’allattamento, auspicando di riprendere il prima possibile gli incontri in presenza. Martina Liut, direttrice della struttura di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Pontedera, ha sottolineato l’importanza di fare sistema e rete con la collaborazione tra punto nascita, consultori e mamme.

L'Azienda Usl Toscana nord ovest ringrazia il circolo Galimberti e il Comune di Pontedera per la collaborazione realizzazione dell’iniziativa, che si è svolta nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.