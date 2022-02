Schianto contro un muro, muore giovane ragazza

Una giovane donna di 21 anni avrebbe perso il controllo dell'auto. Sul posto sono intervenuti 118 e forze dell'ordine, che hanno constatato il decesso

CAPANNOLI — Uno schianto su un muro che fa angolo tra via Volterrana e via di Solaia. Non c'è stato niente da fare per Beatrice Tani, giovanissima ragazza originaria del Comune di Casciana Terme Lari, che nella tarda serata di ieri avrebbe perso il controllo della propria automobile, finendo appunto contro un edificio. Non sarebbero coinvolti altri veicoli.



Sul posto sono intervenuti, dopo la segnalazione dei residenti dell'abitazione in questione, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La ragazza, 21 anni, sarebbe però deceduta sul colpo.



In queste ore sono in corso le valutazioni sull'incidente. I carabinieri della compagnia di Pontedera stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente.





I vigili del fuoco sul posto