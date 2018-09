Formazione gratuita per 135 ragazzi under 18

Presentati nove progetti dedicati ai minorenni che hanno assolto l'obbligo di istruzione. Iniziative a Santa Croce, Pisa e Pontedera

SANTA CROCE — È stata presentata al Centro per l’Impiego di via Donica l'offerta gratuita complessiva sul territorio provinciale pisano dedicata ai giovani minorenni che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuori dal sistema scolastico, definiti come 'drop out'.

Le agenzie formative Cescot Toscana Nord, Copernico, Formatica e Forium hanno messo assieme ben nove progetti, completamente finanziati dalla Regione Toscana tramite le risorse del POR FSE 2014/2020, nell'ambito di Giovanisì. Ognuno riguarda 15 studenti per un totale di 135 posti a disposizione su tutto il territorio provinciale pisano, con piani biennali da 2100 ore complessive di cui 800 di alternanza scuola lavoro.

Tre le iniziative con casa base a Santa Croce sull'Arno, denominate Stile, legata al settore dell'hair style, Sapori (operatore della ristorazione) e Hidros (operatore termoidraulico) con capofila Forium.

A Pisa città Cescot Toscana Nord è capofila di due progetti simpaticamente chiamati Arno e Barrino, entrambi rivolti al mercato della ristorazione. Il primo ha come indirizzo la preparazione pasti, il secondo è più incentrato sui servizi di sala e di bar. Poi c'è Formatica che con Dentro insegna invece le basi per lavorare in ambito grafico, pubblicitario e visual. A questi si aggiunge la proposta con capofila Copernico legata al settore della meccatronica dal titolo Tecna, dove si apprenderà il mestiere di operatore alla riparazione dei veicoli a motore.

Nel territorio provinciale sono invece disponibili altre due iniziative a Pontedera a cura di Copernico, Musa per diventare acconciatori e Flora per il settore dell'agricoltura.

I progetti, nel loro complesso prevedono le collaborazioni con scuole superiori del territorio: per Pisa ci sono IIS 'Santoni', ITIS 'Leonardo Da Vinci' e IPPSAR 'Matteotti', a cui si aggiungono il 'Niccolini' di Volterra, il 'Cattaneo' di San Miniato e il 'Pacinotti' di Pontedera. Atri partner sono Hashtag Formazione Benessere e il CPIA1 di Pisa.

Le scadenze dei vari corsi sono spalmate nel corso di tutto il mese di settembre grazie alle proroghe concesse in estate dalla Regione Toscana ai vari soggetti erogatori del servizio. Una panoramica dei corsi, modulistica e informazioni per le iscrizioni è disponibile a questo link: https://bit.ly/2hvQIez.