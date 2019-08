Matteo Bocelli, firma americana

Il cantante, che ha duettato col padre in tutto il Mondo, ha firmato un accordo con la prestigiosa etichetta Capitol Records

LAJATICO — "Benvenuto nella Capitol Family", recita un tweet della prestigiosa etichetta statunitense, accludendo una foto della firma di Matteo Bocelli.

Il figlio del tenore Andrea, dopo gli apprezzatissimi lavori con il padre ( il singolo "Fall on me", concerti in mezzo mondo, il palcoscenico di Sanremo e quello del teatro del Silenzio ) ed esibizioni in luoghi importanti della musica, è dunque pronto a spiccare il grande volo a livello internazionale.

Lo farà con un album atteso per il 2020. Matteo ha 21 anni e studia tuttora al conservatorio di musica di Lucca. Con la firma con la Capitol entra in una scuderia che vanta nomi famosissimi del panorama mondiale: Sam Smith, Bastille, Katy Perry, Eagles, Erykah Badu, Norah Jones, Marshmello, Mark Knopfler, Paul McCartney solo per citarne alcuni, mentre nei suoi Studios registrano nomi come Muse e Imagine Dragons.

"Grazie Capitol Records per aver creduto in me e nella mia musica. Sono onorato di far parte della tua famiglia insieme a tanti altri artisti talentuosi e iconici", ha scritto Matteo Bocelli in un post.