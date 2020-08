Mondiali di ciclismo 2020, staff Uci in Valdera

In pieno svolgimento l'ispezione dei tecnici dell'Unione ciclistica internazionale per valutare strutture e percorso della candidatura toscana

PECCIOLI — L'unica cosa certa, lo sanno tutti, è che non c'è tempo da perdere. Se l'Uci vuol vedere disputarsi i Mondiali di ciclismo 2020, previsti dal 20 al 27 settembre, deve sbrigarsi a trovare una nuova sede, capace di garantire strutture adeguate e un percorso simile a quello di Aigle-Martigny (Svizzera), che ha rinunciato all'evento, con ben 4500 metri di dislivello complessivi.

Per questo una delegazione Uci è arrivata oggi in Valdera, che si è candidata a ospitare l'evento vantando l'esperienza dell'Uc Pecciolese e le strutture del Comune di Peccioli, già comprovate per corse di livello come la Coppa Sabatini e il Giro di Toscana.

La delegazione internazionale Uci ha iniziato la visita di valutazione dalle strutture del Polo Tecncologico di Peccioli, ideale per ospitare l'organizzazione, i giornalisti e tutto quello che si muove attorno a un grande evento sportivo di questo tipo. Poi toccherà al percorso e, stando agli ultimi aggiornamenti, la visita proseguirà anche domani, per capire le possibilità ricettive delle strutture alberghiere.

Alla fine della visita sarà redatta una scheda valutativa, da confrontare con quelle delle altre città candidate. Sulle quali girano voci non molto chiare, fra smentite e conferme: nel resto d'Europa viene data tra le favorite Nizza, mentre per l'Italia la Gazzetta dello Sport ha parlato addirittura di sette candidature oltre a quella della Valdera, con Imola in prima fila.

Luca Di Sandro, presidente dell'Uc Pecciolese, accompagna lo staff Uci nella visita e l'attenzione per ogni dettaglio è massima. A ispezione ancora in corso non si sbilancia ma anche lui sa che quel che possono offrire Peccioli e la Valdera, per quanto già disponibile, difficilmente si può trovare altrove in tempi brevi. E, come detto, il tempo stringe.