Premi per le attività storiche e meritevoli

Al Gran Galà di Confesercenti riconoscimenti per le attività commerciali della provincia che hanno tagliato traguardi importanti. I nomi delle aziende

PISA — Saranno i Bagni di Pisa a San Giuliano Terme, ad ospitare la terza edizione del Gran Galà Confesercenti Toscana Nord, venerdì 8 Ottobre a partire dalle 19, manifestazione in cui saranno premiate sia le attività associate che nell'anno corrente hanno raggiunto una certa anzianità, sia quelle che si sono messe in evidenza per iniziative particolarmente meritorie.

Quest'anno saranno previsti riconoscimenti anche a singoli imprenditori che, ricoprendo cariche dirigenziali, si sono distinti nei loro anni di impegno sindacale. L'appuntamento avrà valenza doppia visto che sarà anche l’occasione per celebrare i 50 anni dalla costituzione della Confesercenti, fondata nel 1971.

Le attività commerciali che saranno premiate.

Premio per i 40 anni di attività: Magazzini Mangini (Terricciola), Giannelli Gloria Alabastro (Volterra), Macelleria Masoni (Pisa), Ma.R.Co Italia (Pisa).

Premio per 30 anni di attività: Parrucchieri Mori e Giaconi (San Giuliano Terme), S.M. Scienza Machinale (Casina), Chiosco Bar Mario Malvaldi (Pisa).

Premio Cuore d'Impresa: Linari Group (Pisa) per lo sviluppo dell'applicazione di solidarietà Really Friend; Caffè dello Sport (Pomarance) per aver assunto durante la pandemia.

Premio per i 25 anni di attività: Due ruote per la città di Michele Antonelli (Pisa), L'Intimo di Roberta (ambulante di Crespina Lorenzana), La Bottega del Caffè Delicatessen (Pontedera), Ivo e Orlanda di Rossi Alessia (fierista di dolciumi Cascina), Cateni Stefania (agraria Cascina)

“L’idea del Gran Galà Confesercenti nasce nel 2018 – ha ricordato il responsabile area pisana Simone Romoli – con una particolare edizione “zero” quando, dopo il devastante incendio del Monte Serra, decidemmo di organizzare due cene di solidarietà a sostegno di ristoranti associati rimasti parzialmente isolati per la chiusura della strada".

"Un momento di scambio di esperienze – ha proseguito Romoli – tra imprenditori, istituzioni, mondo bancario, assicurativo, liberi professionisti, in una serata conviviale. L’edizione dell’anno scorso fu dedicata a quelle imprese che durante il lockdown misero in campo azioni di solidarietà e sostegno ai cittadini ricevendo il prestigioso Cuore d'Impresa. Riconoscimento che daremo anche quest’anno oltre a quelli per imprenditori che hanno tagliato il traguardo di 25, 30 e 40 anni di attività".

“Saranno presenti tutti i nostri massimi vertici - ha concluso Romoli -, a partire dal presidente Toscana Nord Alessio Lucarotti ed il Direttore Generale Miria Paolicchi. La Confesercenti regionale sarà invece rappresentata dal suo presidente Nico Gronchi e dal direttore Massimo Biagioni. Molti amministratori dei territori delle imprese premiate hanno già confermato la loro partecipazione. Un ringraziamento particolare ai nostri sponsor".