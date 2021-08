Crolla palazzina a Torino, due dispersi Crolla palazzina a Torino, due dispersi

Cronaca martedì 24 agosto 2021 ore 10:12

Covid, aumentano i ricoveri ma calano i nuovi casi

Il pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello

In provincia di Pisa 44 nuove positività al coronavirus accertate nell'arco delle ultime 24 ore. Ma in ospedale i degenti Covid-19 sono in aumento