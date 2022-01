Covid, il nuovo anno inizia con oltre mille casi

Nelle ultime 24 ore in Toscana si sono registrati quasi 15mila nuovi contagi, 1849 dei quali emersi in provincia di Pisa

PISA — In provincia di Pisa il nuovo anno inizia con 1849 nuovi casi di Coronavirus e un tasso giornaliero di positività di 444,02 ogni 100mila abitanti, il più alto in Toscana dopo Firenze.

Nelle ultime 24 ore in Toscana si sono registrati 14.994 nuovi contagi, emersi sulla base di 66.723 test effettuati sul territorio (22.991 tamponi molecolari e 43.732 test rapidi) Il tasso dei nuovi positivi toscani è del 22,47% (66,4% sulle prime diagnosi).

Questa la distribuzione delle nuove positività rilevate in provincia:

726 nei comuni dell'Area Pisana (Vicopisano 51, Cascina 233, Calci 31, Crespina Lorenzana 23, Santa Luce 6, Fauglia 12, Vecchiano 35, Pisa 250, San Giuliano Terme 84, Orciano Pisano 1), 749 in Valdera (Terricciola 41, Ponsacco 120, Santa Maria a Monte 101, Peccioli 34, Bientina 61, Palaia 30, Calcinaia 81, Buti 35, Capannoli 39, Pontedera 145, Casciana Terme Lari 56, Lajatico 5, Chianni 1), 66 in Alta Val di Cecina (Monteverdi Marittimo 5, Volterra 44, Montescudaio 5, Guardistallo 2. Castelnuovo Val di Cecina 3, Montecatini Val di Cecina 2, Castellina Marittima 2, Casale Marittimo 1, Pomarance 2) e 308 nel Cuoio (Montopoli in Val d'Arno 79, San Miniato 134, Santa Croce sull'Arno 51, Castelfranco di Sotto 44)