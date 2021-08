Terzo settore, in arrivo i sostegni della Regione

Al via l'erogazione dei primi contributi legati all'emergenza Covid. A 227 associazioni della provincia di Pisa destinati 540mila euro

PISA — Le prime risorse della Regione Toscana, relative al bando per i soggetti del Terzo settore colpiti dall’emergenza Covid-19, sono state assegnate e anche la provincia di Pisa ha avuto la sua parte. "Al territorio pisano - ha fatto sapere il consigliere regionale Andrea Pieroni (Pd) -, sono stati assegnati oltre 540mila euro su un totale di 227 domande ammesse. Si tratta delle risorse facenti parte di una primo finanziamento di 3,5 milioni di euro a fronte dei complessivi 7 milioni e più stanziati dalla Regione Toscana".

Si va da piccoli contributi di centinaia di euro fino ad oltre 6mila euro. Tutti i soggetti ammessi potranno presentare la rendicontazione, a partire dal primo settembre, sul portale regionale.

“Questi stanziamenti - ha ricordato Pieroni - sostengono gli interventi in ambito sociale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e relative articolazioni territoriali o circoli affiliati, nonché dalle Fondazioni del Terzo Settore. Si tratta di realtà che in molti casi hanno avuto un ruolo fondamentale nella fase più complessa dell’emergenza coronavirus, mentre i circoli e tutti i soggetti che operano a favore della convivialità e della vita sociale hanno un ruolo importantissimo in particolare nelle zone geografiche e nei quartieri più decentrati, come nel caso dei piccoli paesi e delle aree cittadini lontane dal centro”.