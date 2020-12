Coronavirus in Valdera, 33 positivi in più

L'esame del tampone ha portato alla scoperta di altre 33 positività. All'ospedale Lotti sono ancora 45 le persone in area Covid-19

PONTEDERA — Dopo tre giorni di calo - 33 lunedì, 25 martedì e 17 ieri - tornano a 33 le nuove positività giornaliere accertate tra i cittadini della Valdera dalla Azienda Usl Toscana nord ovest. Il maggior numero di nuovi casi nei Comuni di Pontedera e Casciana Terme Lari.

Questa la ripartizione dei nuovi casi odierni per Comune di residenza: Bientina 1, Capannoli 3, Casciana Terme Lari 9, Lajatico 1, Ponsacco 4, Pontedera 10, Santa Maria a Monte 5.

All’ospedale Lotti, come ieri, si contano 45 persone ricoverate in area Covid-19, tre delle quali sono assistite in terapia intensiva.