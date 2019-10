Sulle strade i "falchi" della Municipale

Massima attenzione della polizia locale a comportamenti scorretti e pericolosi da parte di chi guida, a cominciare dall'uso del telefonino

PONTEDERA — Gli agenti della Polizia locale di Pontedera saranno impegnati, da questa settimana, in controlli mirati a prevenire e contrastare i comportamenti pericolosi, primo fra tutti l’uso non consentito del cellulare alla guida. Considerata la causa principale delle distrazioni e degli incidenti nelle nostre strade, sarà contrastata attraverso specifici controlli effettuati da agenti in moto.

"Sulla scorta delle indicazioni impartite dal Ministero degli Interni e dei tragici fatti di cronaca legati alla trasgressione delle norme comportamentali da tenere alla guida, e disattese dall’uso improprio degli smartphone - è stato sottolineato dall'amministrazione comunale -, il nuovo servizio mira ad un controllo puntuale in città a tutela della sicurezza delle persone e dell’utenza debole della strada".