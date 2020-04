I nuovi casi Covid sono 19, dei quali 11 a Palaia

Coronavirus, in Calabria celebrata la messa con i fedeli nonostante i divieti

L'aumento dei tamponi eseguiti dalla Asl porta a scoprire nuovi casi, soprattutto nelle Rsa. I dati delle ultime 24 ore in Valdera e Alta Valdicecina

VALDERA — Sono ben 19 i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime ore tra Valdera e Alta Val di Cecina. Fra questi ben 11 sono emersi nel territorio comunale di Palaia.

Gli altri nuovi casi, riferiti oggi dall'Azienda Usl Toscana nord ovest, nei Comuni di Capannoli (2), Lajatico (1), Peccioli (2), Pontedera (2) e Volterra (1).

"Stiamo affrontando una situazione molto delicata alla Casa di riposo di Forcoli - ha informato il sindaco di Palaia, Marco Gheradini -. A seguito dei tamponi effettuati, ad oggi sono tredici gli ospiti risultati positivi al Covid-19. Nella gestione di questo difficile momento, in collaborazione con l'Azienda sanitaria, stiamo supportando la Fondazione Casa di riposo e il personale della struttura, in parte coinvolto anch’esso dal contagio. Siamo in attesa ancora di alcuni tamponi".

"Oltre agli ospiti della Casa di riposo - ha aggiunto il primo cittadino palaiese -, al momento sono nove le persone risultate positive al Covid-19 sul territorio comunale, due sono ricoverate in ospedale, le altre si trovano invece presso le proprie abitazioni. Nel nostro Comune sono al momento quindici le persone che, avendo avuto contatti consoggetti positivi, si trovano in quarantena presso le proprie abitazioni, sotto la sorveglianza della Asl. La vicinanza di tutta la nostra comunità a queste persone e alle loro famiglie".

"Nella giornata odierna sono risultate positive due nuove persone residenti nel nostro Comune.

I soggetti sono a casa, sotto sorveglianza della Asl" hanno fatto sapere dal Comune di Capannoli.

Nel frattempo, sul territorio dell’Ausl continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: ad oggi sono 53 le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 104 guarigioni cliniche. Nelle ultime 24 ore, purtroppo, anche 7 decessi, nessuno in provincia di Pisa. Dove le morti di persone risultate positive al coronavirus restano 37.