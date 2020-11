Coronavirus, positivi tre dipendenti comunali

Nelle ultime ore 16 nuovi casi e 5 guarigioni fra i cittadini vicaresi. Su 121 attualmente positivi due sono ricoverati in ospedale

VICOPISANO — "Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL Toscana Nord Ovest ci ha comunicato che ci sono stati 16 nuovi casi positivi e 5 guarigioni nel nostro Comune - ha fatto sapere il sindaco, Matteo Ferrucci -. Ne stiamo aspettando altre a breve e confidiamo che sempre più persone possano tornare presto alla loro vita, con i nostri più cari auguri".

Nel territorio vicarese sono 121 le persone attualmente positive al coronavirus. "Tra queste persone due sono ricoverate, una è in subintensiva - ha specificato il primo cittadino -. Siamo molto vicine a loro e alle loro famiglie, sperando che tutto si risolva nel migliore dei modi".

Tra i positivi anche tre dipendenti del Comune, già in quarantena. "Hanno sintomi lievi e stanno continuando a lavorare da casa - ha detto in proposito Ferrucci -. Abbiamo previsto tamponi preventivi per i restanti dipendenti e, ricordo che, da inizio emergenza, il palazzo comunale viene accuratamente e frequentemente sanificato in ogni sua parte. Ci tengo a ringraziare tutta la struttura comunale che, in questa emergenza e anche in questo difficile frangente, sta garantendo continuità di servizio e di risposta alla cittadinanza".

Nel frattempo, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi ha fatto sapere che da domani, mercoledì 11 novembre, la classe III C della scuola secondaria di primo grado di Vicopisano potrà riprendere la regolare frequenza in presenza, eccetto gli alunni e le alunne ancora in quarantena. Le altre classi, invece, continueranno a fare didattica a distanza e potranno iniziare a tornare a scuola dal 18 novembre in poi.