Arianna Buti si candida a sindaco

E' la prima candidatura ufficiale per le elezioni amministrative ed arriva "In continuità" col lavoro svolto dal sindaco uscente

BUTI — E’ Arianna Buti, 48 anni, laureata in giurisprudenza, professionista, che da oltre venti anni si occupa di progetti europei, formazione e servizi innovativi per imprese e pubblica amministrazione, attualmente assessora al bilancio e personale della giunta di Alessio Lari e vicepresidente di Fondazione Sistema Toscana, la prima candidata alla carica di sindaco per il rinnovo del Consiglio Comunale di Buti con le elezioni amministrative a fine estate.



“Ho molto riflettuto in questi ultimi giorni, dopo le tante richieste, se accettare o meno questa candidatura, fino a che, l’amore per il nostro paese, l’orgoglio di farne parte, la voglia di prendersene ancora più cura in momenti così difficili, la convinzione che tutti insieme riusciremo a portare Buti verso nuovi e ambiziosi traguardi, hanno preso il sopravvento sulle aspirazioni più personali."



"Cercando dentro di me le motivazioni per questo nuovo impegno, mi sono imbattuta in quattro parole che credo rappresentino il percorso che ci accingiamo a vivere", ha aggiunto Buti, parlando di cuore, coraggio, competenze e continuità col lavoro fatto dalla Giunta uscente.