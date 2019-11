A Villa Limoni le selezioni per Miss Mondo

Serata di sfilate per molte ragazze che sognano la corona della più bella o comunque un avviamento al mondo dello spettacolo

BUTI — Una serata per Miss quella in programma sabato 9 novembre nello scenario di Villa Limoni, a Buti.

In questo contesto, si terrà la selezione di Miss Mondo Toscana. Tante le ragazze in gara che sognano una corona o comunque un’occasione per avviarsi a una carriera artistica. Alla serata partecipa anche Miss Mondo Toscana Giulia Torti, 17enne di Pontedera campionessa in carica.

La selezione di Villa Limoni è condotta da Danny Puccini e Susanna Taviani. La selezione ha inizio alle 21 e prevede una conviviale con prenotazioni direttamente al locale.