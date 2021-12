Bubamara riparte sulle ruote del TeatroMobile

In occasione della Festa della Toscana, lo spettacolo 'L'uomo dei due mondi' in un "furgone teatralizzato" che arriverà in piazza Garibaldi

BUTI — Alle 17 di domani, sabato 11 Dicembre, la compagnia Bubamara Teatro, Residenza Artistica della Toscana con sede nel Teatro di Buti, presenta TeatroMobile, "un nuovo progetto di fare teatro concepito per incentivare l'attenzione per lo spettacolo, per recuperare il pubblico, per offrire più facilmente appuntamenti culturali per la socialità".

Bubamara ha pensato di portare gli spettacoli direttamente nelle piazze o nei cortili attraverso il TeatroMobile, un "furgone teatralizzato" appositamente per non far perdere al pubblico l'emozione dell'esibizione dal vivo. L'appuntamento, dunque, non sarà al Di Bartolo bensì in piazza Garibaldi.

L'inaugurazione del nuovo "teatro in movimento" avverrà - non a caso - in occasione della Festa della Toscana, con lo spettacolo L'uomo dei due mondi. La drammaturgia e la regia sono di Paola Marcone, i testi delle canzoni sono di Giulio Maffii e Paola Marcone, mentre le musiche originali sono di Fabio Bartolomei.



"Un concerto-spettacolo - è stato anticipato in proposito - che narra l'attraversamento tra le culture e ne festeggia il felice risultato. Yassine El Ghlid interpreta se stesso in un gioco da rockstar: emulo dell'ondata di cantautori che firmano e cantano le loro parabole di riscatto dalle periferie delle metropoli, lui fa conoscere un altro angolo d'Italia, quello della provincia accogliente. Una microstoria nel mosaico delle esperienze di vita nella nuova società multiculturale".