Tabelloni elezioni, polemiche per i posizionamenti

Mazzei, candidato al consiglio regionale per il Movimento 5 stelle: "Come nel 2019 il tabellone meno visibile ha visto coinvolto il M5S"

BUTI — Andrea Mazzei, candidato alle prossime elezioni regionali in Toscana per il MoVimento 5 Stelle nella circoscrizione di Pisa e residente nel Comune di Buti, è intervenuto per parlare del posizionamento dei tabelloni per il Referendum Confermativo sulla riduzione dei parlamentari.

"Nella Delibera di Giunta 31 del 25 febbraio scorso pubblicata sull'Albo Pretorio, è indicata l'ubicazione esatta dei tabelloni e dei riquadri sul territorio del Comune di Buti per la propaganda elettorale in merito al Referendum Confermativo sulla riduzione dei parlamentari e la Delibera di Giunta 32 dello stesso giorno che ha assegnato la sezione n.2 di ogni stallo al MoVimento 5 Stelle" ha detto Mazzei.

"Le delibere stabiliscono precisamente le vie e le piazze dove sono ubicati gli stalli nel nostro territorio ma una parte di esse non è posizionata dove indicano gli atti - ha aggiunto il pentastellato - Non è la prima volta che accade che il posizionamento degli stalli non corrisponda esattamente a quelle scritto dagli atti; già nel 2019, per le Elezioni Europee alcuni di essi erano posizionati in un luogo non molto visibile dalla strada principale".

"Ci chiediamo perché in entrambe le tornate elettorali e referendarie tra le liste presenti con i propri manifesti negli appositi spazi, il tabellone meno visibile situato in posizione diversa da quella indicata negli atti, ha visto in entrambi i casi, tra le altre coinvolte, la lista del MoVimento 5 Stelle. Ci auguriamo che sia stata una decisione frutto del caso altrimenti potremmo pensare che ci potrebbe essere la volontà di penalizzare qualcuno e favorire altri" ha concluso Mazzei.