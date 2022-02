Santo Pietro Belvedere si sveglia senza giornali

L'unica rivendita presente nella frazione si è ritrovata senza la possibilità di vendere quotidiani. Cecchini: "Va garantita l'informazione per tutti"

CAPANNOLI — Da questa mattina, Santo Pietro Belvedere si è ritrovata senza giornali. Una brutta sorpresa per i cittadini della frazione, dove dallo scorso anno è aperta una sola rivendita di quotidiani, gestita dalla signora Azzurra Fontana insieme alla mamma Bernardetta Gasperini.



La questione, come ci è stata raccontata dai proprietari, riguarderebbe un mancato accordo circa la distribuzione dei giornali per un'edicola che non risulterebbe essere economicamente conveniente per i fornitori. Anche se, da parte dei titolari, è stato ribadito che il trattamento da riservare alle rivendite, sulla base del diritto alla libertà d'informazione, dev'essere uguale per ognuna di esse, indipendentemente dall'ubicazione e dal potenziale bacino di clienti.



Fatto sta che da questa mattina gli abitanti della frazione si sono improvvisamente ritrovati senza la possibilità di acquistare il giornale nel proprio paese. La vicenda resta in via di sviluppo, poiché riguarda prevalentemente il rapporto privato tra edicola e distribuzione.





Uno dei cartelli apposti dai proprietari dell'edicola

Anche se le ricadute sono anche collettive. "Vorrei capire quali sono gli estremi per cui è stato deciso di non dare più informazione a un'intera comunità - ha commentato la sindaca Arianna Cecchini - non si tratta di un paese sperso in fondo al mondo, bensì di una frazione con quasi 2mila abitanti. Se il diritto all'informazione va garantito, bisogna garantirlo per tutti".



"Credo che sia fondamentale tutelare le edicole minori, non si può pensare solamente al fattore remunerativo - ha concluso - chi sceglie di aprire un negozio in un paese, fa una scelta di vita ben precisa. Se poi viene penalizzato in questa maniera, non è affatto legittimo. Vediamo come evolverà la cosa, ma sicuramente, per quanto mi riguarda, sarò a fianco degli edicolanti".