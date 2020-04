"Un solo supermercato per 6500 persone è poco"

Emergenza Coronavirus, la segnalazione di un lettore e le risposte della sindaca Cecchini: "Oltre alla Conad ci sono anche molti negozi aperti"

CAPANNOLI — Un lettore di QUInews Valdera ha segnalato alla nostra redazione la situazione che sta vivendo in queste settimane di emergenza Coronavirus, relativamente alla spesa alimentare.

"Vorrei porre la vostra attenzione sul disagio che stiamo vivendo a Capannoli, in pratica l'unico supermercato presente è il Conad che deve far fronte a 6500 abitanti, il più delle volte facciamo un ora di fila per entrare e poi non troviamo niente di quanto ci serva, farina pasta e altri beni di consumo a buon mercato, ci troviamo solo marche come barilla, parmalat e così via, acqua a buon prezzo niente e non possiamo andare da altre parti".

Abbiamo raggiunto telefonicamente la sindaca Arianna Cecchini: "Capisco la situazione difficile, lo è per tutti. Ma voglio anche dire che oltre a Conad sul nostro territorio ci sono almeno una decina di negozi aperti, che fanno anche consegne a domicilio. Inoltre Conad ha il servizio di spesa online, si può ordinare e andare a ritirare la spesa già fatta".

Per quanto riguarda le attese che il cittadino ha segnalato Cecchini ha detto: "Non mi risulta. E' ovvio che in orari di punta ci sia più gente ma spesso l'attesa è molto inferiore all'ora. Ripeto, è una situazione difficile per tutti e dobbiamo fare sacrifici. In situazioni normali molte persone di altri Comuni, come Lajatico o Terricciola vengono qui a fare la spesa, ma non adesso. In questo momento magari sono gli abitanti di Santo Pietro a dover venire alla Conad di Capannoli quando invece per loro è più comodo andare alla Capannina, nel Comune di Casciana Terme Lari".