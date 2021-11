Si ritrovano dopo 70 anni grazie al blog

Dalle Antille qualcuno legge i racconti del blog di Marcella Bitozzi su 'QUInews' e due amiche che non si vedevano da settant’anni si sono ritrovate

CASCIANA TERME LARI — “Buongiorno signora Bitozzi, mi permetto di disturbarla in relazione a dei racconti del tempo di guerra da lei pubblicati su QUInews Pisa. Mia madre (classe 1933), ha vissuto a Casciana durante la guerra in casa del nonno Carlo Delle Piane, le ho fatto leggere i racconti di Loretta del Nannini ed ha riconosciuto in lei la bambina con cui giocava allora. La mamma, (si chiama Claudia Simondetti detta Dodi) avrebbe desiderio, se fosse possibile, di parlare con Loretta, da qui il motivo di questa mia impertinente missiva.”

Questo è il messaggio che giorni fa ho ricevuto sul mio telefonino.

Ero fuori casa per qualche giorno ma appena rientrata ho comunicato a Loretta che una amica di infanzia avrebbe avuto il desiderio di parlare con lei.

Le due donne si sono parlate al telefono per una mezz’oretta, tra ricordi del passato e notizie del presente, e anche se sono passati settant’anni dall’ultima volta che si sono viste, giuro che nessuno si sarebbe accorto del lungo distacco che c’è stato.

Dei figli, dei nipoti, dei mariti e poi del tempo trascorso a Casciana Alta durante la guerra e ancora delle notizie sui personaggi che vivevano nel borgo, hanno parlato di tante cose e ascoltandole, c’era soltanto da emozionarsi.

In me è nata la curiosità e il desiderio di conoscere come sono andate le cose e come sono stata rintracciata.

Il messaggio è di Michele Marelli, uno dei figli di Dodi, che nonostante viva oltreoceano dal 2004 insieme alla moglie Marina, e più precisamente a Grenada un'isola delle piccole Antille, conserva nel suo cuore un piccolo angolino per Casciana Alta.

Ed è proprio digitando “Casciana Alta” sulla tastiera del pc, ha trovato il mio blog ed i miei racconti, lo ha detto alla mamma Dodi e mi ha contattato.

Una piccola ma grande storia, per raccontare come il mondo è ormai diventato piccolo e come due anziane signore che hanno passato parte della loro infanzia insieme si siano potute ritrovare.

Di lei il figlio Michele dice testualmente “quando ho trovato i suoi articoli sulla guerra a Casciana ne sono rimasto molto compiaciuto, per me perché parlavano di tempi e di fatti che mi sono stati raccontati molte volte in gioventù, per la mamma perché ha sempre mantenuto aperti i legami col passato e Casciana le mancava”.

Michele Marelli viene in Italia due volte all’anno, e quest’anno, se potrà venire a Milano a trovare la mamma nella prossima primavere, farà il possibile per portarla a Casciana Alta e farle incontrare Loretta.

Il ritratto fotografico è di Emilio Sommariva, scattato il 15 Dicembre 1938, si trova nella Biblioteca Nazionale di Braidense a Milano